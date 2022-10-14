بالفيديو- نائب تركي يحطم هاتفه بمطرقة في البرلمان ويصرخ: "لن تحتاجوه بعد اليوم"

A + A -

حطّم نائب تركي معارض هاتفه بمطرقة احتجاجا على إقرار البرلمان قانونا جديدا يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وظهر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بوراك إيرباي في مقطع مصور وهو يمسك بهاتفه بيد ويحمل مطرقة في اليد الأخرى، قبل أن يضرب الهاتف عدة مرات بالمطرقة ثم رماه على الأرض.

وخلال تحطيمه لهاتفه قال إيربي تعليقا على إقرار القانون موجها كلامه للشعب التركي: "بقيت لكم حرية واحدة وهي هواتفكم في جيوبكم التي تمكنكم من التواصل عبر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. إذا اقر البرلمان قانون التضليل فيمكنكم تكسير الهواتف ورميها بهذه الطريقة. لن تحتاجوه بعد اليوم".

سبوتنيك