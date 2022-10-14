مصر.. "أولى حالات عدم الاستقرار الجوي" في خريف 2022

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، ليل الخميس، عن "أولى حالات عدم الاستقرار في موسم خريف 2022".

وقالت الهيئة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "خرائط النماذج العددية اعتبارا من مساء السبت تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".

وأضافت: "تتأثر البلاد بمنخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد".

وتابعت الهيئة: "سيتم إصدار وصف تفصيلي بمكان سقوط الأمطار وكمياتها".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن "هذه الحالة هي الحالة المطيرة الأولى التي سوف تشهدها مناطق عديدة من مصر خلال الخريف الجاري".