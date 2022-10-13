الخطوط الجوية القطرية على اهبة الاستعداد لتعزيز قوتها العاملة من خلال توظيف 10 آلاف موظف جديد

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قالت وكالة رويترز إن الخطوط الجوية القطرية تستعد لتعزيز قوتها العاملة عبر توظيف 10 آلاف موظف جديد لاستيعاب تدفق الركاب المتجهين إلى الدوحة لحضور كأس العالم لكرة القدم، وفي إطار توسع أكبر بعد جائحة كورونا.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشركة قوله إن عملية التوظيف الجديدة ترفع إجمالي قوتها العاملة إلى أكثر من 55 ألف موظف؛ صعودا من نحو 45 ألفا حاليا.

وأشار المتحدث -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن فعاليات للتوظيف جرت في الفلبين والهند ودول أخرى نهاية أيلول الماضي.

وقالت الشركة -في بيان لرويترز هذا الأسبوع- إن "الخطوط الجوية القطرية تسلك مسار نمو لما بعد كوفيد-19، ومع المضي في الاستعدادات لكأس العالم على قدم وساق، فإنها تعزز التوظيف عبر الشركة".

وكانت الشركة قلصت وجهاتها إلى 33 مدينة خلال ذروة الجائحة عام 2020، ثم عادت منذ ذلك الوقت لتعزز عملياتها إلى أكثر من 150 وجهة.

وخلال البطولة، ستعدل الخطوط الجوية القطرية 70% من جدولها لإفساح المجال لرحلات إضافية تصل إلى الدوحة، وألغت وخفضت رحلات أخرى من أجل توفير طائرات للمشجعين.

وتستعد قطر لاستقبال نحو 1.2 مليون زائر خلال بطولة كأس العالم التي تنطلق في 20 تشرين الثاني المقبل وتستمر شهرا، وستزيد شركات الطيران الأخرى رحلاتها أيضا إلى قطر التي أعادت فتح مطار الدوحة من أجل هذا الحدث.

وكان مطار الدوحة يُستخدم منذ عام 2014 للرحلات الخاصة، وأصبح مطار حمد القريب مركزا دوليا رئيسيا تماشيا مع مسار نمو شركة الخطوط الجوية القطرية التي تعد من بين الأكبر في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر للصحفيين في وقت سابق هذا العام "سيكون تحديا كبيرا أن تكون قادرا على إدارة هذا الطلب سريع الوتيرة لأعداد كبيرة جدا من المشجعين.