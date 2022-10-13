ماذا تعرف عن رئيس الحكومة العراقية الجديد؟ هذه سيرته الذاتية..

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كلف عبد اللطيف رشيد، الرئيس العراقي الجديد، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية.

وهنأ رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي محمد شياع السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، داعيا كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل معه.

من هو محمد شياع السوداني؟

محمد شياع السوداني هو سياسي عراقي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق (2014 – إلى 2017) ووزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016.

شغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني.

كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان العراقي في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014. تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى2010. استقال من أئتلاف دولة القانون (حزب الدعوة)، في كانون الأول سنة 2019 ورشح من قبل الإطار التنسيقي في عام 2022 لرئاسة الوزراء.

عن حياته

ولد في مدينة بغداد عام 1970، وعند بلوغه العاشرة من عمره في عام 1980 أعدم النظام الحاكم في عهد الرئيس صدام حسين والدهُ وخمسة من أفراد عائلته لانتمائهم إلى حزب الدعوة الإسلامية المحظور في حينها.

وشارك في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 وبسبب الظروف والمضايقات الامنية انتقل للسكن في بغداد لمدة ثلاث سنين لحين إكمال دراسته الجامعية.

وهو متزوج ولديهِ 4 أولاد.

حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة بغداد، وشهادة ماجستير في إدارة المشاريع.

عيّن في عام 1997 في مديرية زراعة ميسان حيث أوكلت اليه مسؤوليات منها مسؤول زراعة ناحية كميت وعلي الشرقي وقسم الإنتاج النباتي والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 نصّب السوداني منسقاً بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان وسلطة الائتلاف المؤقتة. في عام 2004 تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وأكبر مدنها.

وانتخب بعدها السوداني عضوا في مجلس محافظة ميسان مرشحاً عن قائمة حزب الدعوة في عام 2005 واعيد انتخابه في عام 2009.

السوداني محافظا لميسان

بعد فوز قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الإسلامية عام 2009 في الانتخابات المحلية لمحافظة ميسان والتي تقع في الجنوب الشرقي لجمهورية العراق إنتُخب محمد شياع السوداني محافظاً للمحافظة في 21 أبريل 2009.

وزارة حقوق الإنسان

كُلف السوداني بوزارة حقوق الإنسان بعد تشكيل حكومة المالكي الثانية في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر عام 2010 وفي انتخابات برلمان 2014 حاز السوداني على 7584 صوتا عن ائتلاف دولة القانون.

تيار الفراتين

أسس السوداني تيار الفراتين السياسي في كانون الثاني 2021. وشغل منصب رئيس كتلة تيار الفراتين في مجلس النواب الحالي بعد شغل ثلاثة نواب مقاعدهم في المجلس. ترأس السوداني الامانة العامة للتيار بعد انتخابات داخلية. لتيار الفراتين وهو تيار سياسي مدني يدعو إلى حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع العراقيين.

المناصب التي تقلدها

عضوية مجلس النواب لثلاث دورات متتالية 2014، 2018، 2021 عن محافظة بغداد.