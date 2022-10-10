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صحيفة: الكويت تخطط لإنشاء رصيف بحري جديد لتصدير النفط ومشتقاته

10
OCTOBER
2022
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تخطط الكويت لإنشاء رصيف بحري جديد لتصدير النفط من مصفاة الأحمدي، لتعزيز قدراتها التصديرية.
 
وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية يوم الأحد، نقلا عن مصادر نفطية لم تسمها إن شركة البترول الوطنية الكويتية تعتزم إنشاء رصيف جديد للنفط في مصفاة الأحمدي، أكبر مصافي النفط في البلاد.
 
وأضافت الصحيفة أن الخطوة المرتقبة تأتي "في إطار سعى الكويت لتعزيز قدرات تصدير المشتقات النفطية وزيادتها عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع الوقود البيئي".
 
وبحسب المصادر دعت "البترول الوطنية" 3 مستشارين عالميين "لإعداد دراسة جدوى تصميم وبناء رصيف نفط جديد في مصفاة ميناء الأحمدي ووضع الكلفة التقديرية لعملية الإنشاء وخطط استيعاب الناقلات الضخمة طبقا لأحدث التقنيات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنشاءات البحرية".
 
وذكرت الصحيفة أن الشركة حددت 29 ديسمبر المقبل آخر موعد لتقديم العروض.
روسيا اليوم
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