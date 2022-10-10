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التضخم في المدن المصرية يبلغ ذروة 4 سنوات خلال سبتمبر

10
OCTOBER
2022
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أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.
 
ووفقا للبيانات، فقد ارتفع التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر أيلول مقابل 14.6% في أغسطس/ آب.
 
وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 عندما سجل 15.7%.
 
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (133.8) نقطة لشهر سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.6%) عن شهر أغسطس 2022.
 
وأوضح الجهاز أن أهم أسباب هذه الزيادة، ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%)، وارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.4%)، فضلا عن ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (6.2%)، ومجموعة الدخان بنسبة (3.5%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.7%).
 
وأضاف أن مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ارتفعت بنسبة (1.3%)، فيما ارتفعت مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.5%)، كما ارتفعت مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.5%)، في حين ارتفعت مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%).
 
ولفت الجهاز إلى أنه بالمقابل، انخفضت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.8%).
 
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر سبتمبر 2022 مقابل (8%) للشهر نفسه من العام السابق.
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