سفير لبنان في الجزائر شارك في احتفال يوم الديبلوماسية الجزائرية

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شارك سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن في الإحتفال الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية في الخارج، بمناسبة يوم الديبلوماسية الجزائرية. أقيم الإحتفال في مقر الوزارة، بحضور ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الجزائر، ومسؤولين بارزين وسياسيين. وتخللته ندوة أحيتها ثلة من اليبلوماسيين الجزائريين حول "البعد العربي في الديبلوماسية الجزائرية".

وتحيي الجزائر الذكرى الستين لانضمامها كبلد عضو في منظمة الأمم المتحدة في الثامن من تشرين الأول 1962، والذي كانت ثمرة نحو ثماني سنوات من الكفاح الديبلوماسي قادته مجموعة من المناضلين البارزين الذين تمكنوا من إعلاء صوت الجزائر على الصعيد الدولي.