الخارجية السورية دعت الولايات المتحدة الى سحب قواتها ووقف سرقة النفط

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دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الولايات المتحدة الاميركية الى سحب قواتها غير الشرعية فورا من الأراضي السورية وأن توقف دعمها للارهابيين والمرتزقة والميليشيات الانفصالية وسرقة النفط السوري.

وقالت على حسابها عبر موقع "تويتر": "ان استمرار الولايات المتحدة الاميركية بسرقة النفط السوري عبر الحدود السورية العراقية ونقله الى شمال العراق، يمثل قرصنة ومحاولة للعودة الى عصور الاستعمار التي عفا عليها الزمن. وطالبت الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي بإدانتها والعمل على وضع حد لها وتوكد أنها تحتفظ بحقها فى الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته وما سببته من خسائر جراء ذلك".