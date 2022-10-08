بدء أعمال المنتدى الاقتصادي الاردني السوري لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والزراعي

A + A -

بدأت اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي الاردنى السوري الذى تنظمه غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، وذلك فى فندق "داما روز" بدمشق، ويناقش المشاركون فى المنتدى على مدى ثلاثة أيام آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والنقل والشحن واللوجستيات والتعاون الصناعي والزراعى والغذائي بين البلدين، اضافة الى عرض امكانيات الشركات الاردنية وفرص عملها في السوق السورية في مجالات التجارة البينية والوكالات والخدمات والصناعة والقطاع المالي والتأمين والمقاولات والانشاءات والجامعات والزراعة.