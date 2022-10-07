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أردوغان يهدّد اليونان: "أيًّا كانت الدولة التي تزعجنا في منتصف الليل قد نصل فجأة"

7
OCTOBER
2022
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جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهديداته ضد اليونان، وذلك بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ. وقال: "أيًا كانت الدولة التي تزعجنا، وأيًا كانت الدولة التي تهاجمنا، فسيكون ردنا دائمًا أن نقول: في منتصف الليل قد نصل فجأة".
ولدى سؤاله عمّا إذا كان يقصد شنّ هجوم على اليونان، أجاب: "لقد فهمت الأمر بشكل صحيح، وكان ينبغي أن يلتقطوا (اليونان) هذه الرسالة أيضًا".
وأضاف: "إنهم ليسوا في المكان الذي يفترض أن يكونوا فيه. سياستهم برمتها قائمة على الأكاذيب، فهم ليسوا أمناء. ليس لدينا ما نناقشه مع اليونان".
سبوتنيك

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