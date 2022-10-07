صحيفة: وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر اعتذر عن قبول المنصب في الحكومة الجديدة

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نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر وصفته بالرفيع أن وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر اعتذر عن قبول المنصب الوزاري.

وأبلغ المصدر الصحيفة أن الناصر اعتذر لرئيس الحكومة صباح يوم الأربعاء، وذلك قبل "صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا للحكومة، وقبل صدور مرسوم تعيين الحكومة الجديدة مساء يوم الأربعاء".

وأفادت "القبس" بأن الناصر أعرب في خطاب من ثلاث صفحات قالت إنها حصلت عليه يوم الأربعاء، عن "اعتزازه بالثقة الغالية من قبل القيادة السياسية العليا، إلا أنه أكد في الكتاب عدم رغبته في قبول المنصب الوزاري التزاماً منه بتحقيق المصلحة العليا للبلاد".

وكان النائب الكويتي عمار العجمي، الذي كان عُين في الحكومة الجديدة وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة قد اعتذر عن قبول المنصب، معللا قراره بوجود أسماء في التشكيلة الجديدة تفتقد إلى "الثقة الشعبية، وهي لا تحترم الدستور".

وكان العجمي قد كتب على حسابه في موقع "تويتر" قائلا بهذا الشأن: "خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية ومتيقن أنها لا تحترم الدستور. فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علما بأني سبق وطلبت الأسماء وحجبت عني".