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اتفاق جديد بين الجزائر وإسبانيا حول مراجعة أسعار الغاز

6
OCTOBER
2022
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وقعت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" ومجمع الطاقة الإسباني ناتورجي اليوم اتفاقا حول مراجعة عقود الغاز الطبيعي عبر خط "ميدغاز".

واتفق الجانبان على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الحالية، وهذا في ضل تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل.

وقالت "سوناطراك" إن توقيع هذه الإتفاقية يعزز الشراكة التي تربط سوناطراك والمجمع الإسباني ناتورجي ويهدف أيضا إلى تعزيز مكانتهما في السوق الإسبانية.

وصدرت سوناطراك على مدى العقد الماضي أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز للسوق الإسبانية، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية للغاز .

وأفاد فرانسيسكو رينيس الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Naturgy الاسبانية، إن المفاوضات مع شركة سوناطراك، تتقدم بشكل جيد للغاية.

وفي تصريح للصحافة الاسبانية، عبر عن أمله في أن تتمكن إسبانيا من تقديم أخبار جيدة فيما يتعلق باستقرار الأسعار قريبا.

وأشار إلى أن الأسعار سترتفع، ولكن ليس بالقدر الذي يتم المغامرة به، في إشارة إلى بعض التقديرات التي تتوقع ارتفاعا كبيرا في الأسعار.

وأقر رينيس بأن أسعار الغاز حاليا هي الأعلى في تاريخها، وقد أظهر الرئيس التنفيذي، أنه في أوت بلغ ذروة سعر الغاز في التاريخ (350 يورو/ميغاواط ساعة).
النهار الجزائرية

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