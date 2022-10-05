استقالة وزير بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

A + A -

أعلن عمار العجمي وزير الأشغال العامة والكهرباء في الحكومة الكويتية الجديدة، التي شكلها الشيخ أحمد نواف اليوم الأربعاء، استقالته من الحكومة بعد دقائق من تشكيلها.

وقال العجمي عبر حسابه على تويتر "خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية ومتيقن أنها لا تحترم الدستور. فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علما بأني سبق وطلبت الأسماء وحجبت عني".

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في وقت سابق اليوم الأسماء الجديدة لوزارته الثانية.

د ب أ