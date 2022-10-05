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ما حقيقة تعرض نتانياهو لوعكة صحية ونقله الى المستشفى؟

5
OCTOBER
2022
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تم نقل زعيم المعارضة في إسرائيل، بنيامين نتناياهو، إلى المستشفى، الأربعاء، إثر تعرضه لوعكة صحية، وآلام في صدره أثناء تواجده في معبد يهودي بالقدس.

يأتي ذلك، قبل شهر تقريبا من عودة الناخبين الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات هي الخامسة بأقل من 4 سنوات، مع وجود آمال بألا ينتهي المطاف باتخاذ قرار بإجراء انتخابات سادسة.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة الحصول على 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120.

ويحتل بنيامين نتنياهو مركزا مهمّا في الدعاية الانتخابية، مع سعيه للعودة إلى الحكم.
وتتصاعد حدة المشكلات التي يتحتم على الحكومة المقبلة الخوض في غمار حلحلتها، لاسيما فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وهذا الملف تحديدا استغله نتنياهو بشدة، وجعله محور الانتخابات القادمة، في محاولة منه لإلقاء اللوم على الحكومة الإسرائيلية الحالية وتحميلها مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع.
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