هذا ما وعدت به قطر حول تزويد أوروبا بالغاز!

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أعلن وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، في كلمة أمام منتدى "معلومات الطاقة 2022" في لندن، الأربعاء، إن الدوحة وعدت بتزويد أوروبا بما يتراوح بين 12 مليون و15 مليون طن من الغاز الطبيعي إذا استمرت الدول الأوروبية في مواجهة مشاكل مع مصادر أخرى للطاقة.

وأضاف إن فرق المشاريع القطرية التي تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تكافح للوفاء بالمواعيد النهائية والحفاظ على الميزانية.

ولفت الكعبي الى أن الدولة تتوقع "قفزة هائلة في الإنتاج"، مشيرا إلى أنه "في سوق أوروبية مركزية من الصعب الحصول على إمدادات قوية تعتمد على هذا المحور"، وأنه لن يكون هناك ذروة في استهلاك الغاز خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة.

سبوتنيك