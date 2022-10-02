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نتنياهو: لابيد خضع لتهديدات نصرالله!

2
OCTOBER
2022
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اعتبر رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد خضع بشكل مخجل لتهديدات أمين عام حزب الله حسن نصرالله"، بحسب ما نقلت قناة "الحدث".

وقال: "يسلم لبنان مساحة "سيادية إسرائيلية".

وأضاف, "أي اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لن يكون ملزما لي في حال وصلت إلى السلطة".

وكان لابيد قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأننا "نبحث مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان الذي قدمه الوسيط الأميركي"، بحسب ما نقلت قناة "الحدث".

وأشار الى أن "مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تحفظ أمن إسرائيل بشكل كامل كما تحفظ مصالحنا الاقتصادية".

وأوضح أن "ليس لدينا أي اعتراض على تطوير لبنان لحقل غازي آخر".

واعتبر لابيد أن "استغلال لبنان للحقل الغازي سيُضعف تبعيته الطاقوية لإيران".

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