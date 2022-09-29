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القائد السابق للبحرية الإسرائيلية: كانت لدينا فرص عديدة لاغتيال نصرالله.. ويمكننا القيام بذلك في هذه الحالة!

29
SEPTEMBER
2022
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قال القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعازر ماروم، إنه كان لدى إسرائيل عدد من الفرص لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، على مر السنين، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.
وأشار ماروم إلى أنه "وبما أن نصرالله وضع مسدسا على الطاولة ويهدد إسرائيل وسيادتها، يمكننا القيام بذلك".
وعما إذا كان يعتقد أن "حزب الله" سيقوم بـ"استفزازات" حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية بين الجانبين، أجاب ماروم أنه "من الصعب معرفة ما يمكن توقعه مع حزب الله"، لافتا إلى أنه "عندما انسحبنا من لبنان عام 2000، لم يكن هناك سبب لوجود حزب الله. خرجنا من لبنان وأغلقنا البوابة على السياج، وفجأة اخترعوا مزارع شبعا. ومن بعدها استمر الصراع واستمرت المقاومة".

وشدد على أنه "علينا مساعدة اللبنانيين، لأنه ليس لدينا صراع حقيقي مع مواطني لبنان. لدينا صراع مع حزب الله. ويتم تحديد أمن إسرائيل من خلال ما إذا كان لبنان سيخرج من أزمة الطاقة ومن هذه الأزمة الاقتصادية".

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