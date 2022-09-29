قوات الإحتلال تقتحم مدرسة في الخليل وتعتدي على المعلّمين والطلاب

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اقتحمت قوات الإحتلال مدرسة في المنطقة الجنوبية من الخليل، الخميس، ما أسفر عن إصابة عدد من المعلمين والطلاب الفلسطينيين.

وقال مدير عام تربية الخليل عاطف الجمل، أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة، وداهمت الغرف الصفية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة. واعتدت بالضرب على الهيئة التدريسة والطلبة، ورشت على بعضهم غاز الفلفل، بعد أن حاولوا منع الجنود من اقتحام المدرسة، ما أدى إلى إصابة المعلم إيهاب الرجبي برضوض في اليد، كما احتجزت طالبين وأطلقت سراحهما لاحقا".