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من نيويورك.. الإمارات تطالب إيران بالجزر الثلاث

25
SEPTEMBER
2022
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أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، أن بلادها "لن تتوقف يوما عن المطالبة بحقها المشروع في الجزر الثلاث" المتنازع عليها مع إيران.
وخلال كلمتها أمام المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت ريم الهاشمي قالت الهاشمي أن دولة الإمارات تجدد مطالبتها بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

وقالت الوزيرة الإماراتية: "نجدد في هذا السياق مطالبتنا بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، والتي يثبت التاريخ والقانون الدولي سيادة بلادي عليها، ونؤكد أنه ورغم عدم استجابة إيران لدعوات بلادي الصادقة لحل النزاع بالطرق السلمية على امتداد العقود الخمسة الماضية، إلا أننا لن نتوقف يوما عن المطالبة بحقنا المشروع في هذه الجزر إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية..كما ينبغي بذل قصارى الجهود لتجاوز حالة الخمول التي باتت السمة الأبرز للنهج الدولي الراهن في التعامل مع الأزمات والانتقال نحو إيجاد حلول دائمة وشاملة وعادلة للنزاعات المسلحة المتصاعدة حول العالم، ومعالجة التداعيات الناجمة عن الاضطرابات في المشهد الدولي".
المصدر: "وام"

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