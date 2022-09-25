"نقّدر بصيرة الشعب الإيراني".. عبداللهيان: استقرار إيران يتم استهدافه من قبل المناوئين

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أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان انه خلال الاجتماعات مع مسؤولي الدول الاخرى، يذكر الجميع إيران كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة ومليئة بالتحديات.

ولفت في تصريح له عقب لقائه نظرائه من مختلف الدول، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إلى أن استقرار إيران وصلابتها يتم استهدافهما من قبل المناوئين تحت أي ذريعة كانت، مؤكدا "أننا نقدر بصيرة الشعب الايراني الواعي والعظيم ولا شك ان العدو لن يحقق شيئا".

والتقى وزير الخارجية الايراني منذ وصوله الى نيويورك يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، برفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العشرات من نظرائه من مختلف دول العالم على هامش الاجتماع الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة، وتباحث معهم حول سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.