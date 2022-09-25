بعد الاشاعات التي طالته.. عادل إمام يخرج عن صمته

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كشف الفنان المصري القدير عادل إمام عن حالته الصحية، بعد ضجة كبيرة أثارتها أخبار إصابته بمرض “ألزهايمر”.

وفي تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”، طمأن إمام جمهوره في مصر والعالم العربي، وقال: “ما فيش حاجة أنا كويس والحمدالله”، مضيفا: “ده كل شوية يطلع إشاعات يعني أيه وكويس إنه الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش”.

وأوضح أنه في حال جيدة، مشيرا إلى أنه موجود في العزبة الخاصة به مع أبنائه وأحفاده، كما أن أصدقاءه يأتون إلى زيارته بشكل أسبوعي ويجلسون إلى جواره.

وفي نهاية حديثه تطرق إلى جديده في عالم السينما والدراما، ولكنه اكتفى بالقول: “بنحضر .. بنحضر إن شاء الله”.