ماسك: تفعيل خدمة “ستارلينك” في إيران

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اعلن الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” إيلون ماسك أنه “سيفعّل خدمة “ستارلينك” للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في استجابة لتغريدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات “لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات” للإيرانيين”.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، توجيهات بتوسيع خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد بسبب وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً في حجز للشرطة.