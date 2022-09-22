أول رائدة فضاء سعودية بأول رحلة في 2023.. ماذا يتضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء؟

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أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، الخميس، عن إطلاق برنامج المملكة لرواد الفضاء، وخطة لانطلاق الرحلة الأولى في عام 2023 وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن برنامج رواد الفضاء يهدف "لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء".

وأضافت أنه يهدف أيضا للاستفادة من "الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا، والمساهمة في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء"، بحسب البيان.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن "إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية، حيث ستطلق أول الرحلات في عام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء".

وأشار بيان الهيئة إلى أن السعودية تعتزم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للفضاء" خلال الأشهر المقبلة والتي ستقدم "عرضا مفصلا لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية".