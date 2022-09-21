الخارجية الصينية تقدم أربعة مقترحات للأمن في الشرق الأوسط

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قدم وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، أربعة مقترحات لتعزيز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، بأن وزير الخارجية الصيني، طرح الاقتراحات خلال حضوره مراسم افتتاح منتدى أمن الشرق الأوسط الثاني عبر رابط الفيديو.

وصرح وانغ يي بأن “مبادرة الأمن العالمي ذات أهمية كبيرة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لأنها تحدد بوضوح كيفية تحقيق الأمن المشترك لجميع الدول”.

وقال الوزير الصيني إن “بكين مستعدة لاغتنام فرصة تنفيذ مبادرة الأمن العالمي والعمل مع دول الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الأوسع لبناء إطار أمني جديد في الشرق الأوسط”.

وشدد على مقترح التمسك برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وتوضيح أن دول الشرق الأوسط تلعب دورًا رائدًا، والتمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتقوية الحوار الأمني الإقليمي.

وأشار وانغ يي إلى أن “الصين، بصفتها شريك استراتيجي لدول الشرق الأوسط، كانت دائمًا قوة مهمة وبناءة في تعزيز السلام ودعم التنمية في الشرق الأوسط”، مؤكدا على أن بلاده “ستواصل العمل مع دول الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الأوسع لبذل جهود متواصلة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.