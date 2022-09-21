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لابيد "متفائل بحذر" بالترسيم: المفاوضات معقدة للغاية ومتقدمة.. وإسرائيل قوية وتعرف كيف تدافع عن نفسها

21
SEPTEMBER
2022
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علّق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي يائير لابيد، على الفيديو الذي نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أمس متهمًا إياه بـ"الاستسلام لحزب الله" فيما خص المفاوضات البحرية مع لبنان، لافتاً إلى "أنني رأيت ما قاله نتنياهو، إنه أمر غير مسؤول بشكل رهيب على المستوى الوطني، وهذا يضر بمفاوضات إسرائيل ويضر بأمننا ومصالحنا الدبلوماسية والاقتصادية".

وأشار في حديثٍ للصحفيين من فندقه بمدينة نيويورك حيث يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن "هذا ليس شيئًا يجب على رئيس المعارضة أن يصنع مقاطع فيديو عنه لحملة ما. كنت رئيس المعارضة، وفي مواقف مماثلة، تصرفت بشكل مختلف تمامًا".

كما أوضح لابيد، في تحديث للمحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع لبنان، أنه "هذا الصباح، جلسنا مع الفرق الأميركية، وذهبوا إلى اللبنانيين، ويتم التعامل معها كما يتم التعامل مع كل مفاوضات".

ولفت إلى "أننا في مفاوضات معقدة للغاية ومتقدمة، وأعطيت فرق التفاوض لدينا تعاليم واضحة للغاية حيث تكون مطالبنا الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية محفوظة، بالتنسيق مع وزير الدفاع. إذا حصلنا على هذا مع حماية هذه التعاليم فهذا جيد، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن إسرائيل قوية وتعرف كيف تدافع عن نفسها"، وأردف "أنني ما زلت أستخدم عبارة (تفاؤل حذر)".

 

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