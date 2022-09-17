living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لم تشرب المياه منذ 17 عاماً.. هذا ما كشفته فنانة مصرية!

17
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت الفنانة المصرية سماح أنور، أنها لم تشرب المياه منذ 17 عاماً لاحتوائها على لون ورائحة.

وأضافت قائلة خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" على شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة: عندما أشرب الماء أشعر بالضيق والتعب وآلام في بطني.

وأوضحت أن نظامها الغذائي قد يعترض عليه الكثير من الأطباء، مؤكدة أنها لم تشرب المياه منذ 17 سنة.

إلا أنها بررت قائلة إنه ليس من الضروري شرب المياه بشكل مباشر، لافتة إلى أنها تعوض ذلك عبر الفواكه والخضروات والمشروبات الغازية والنسكافيه والقهوة. وأضافت أن جسمها يأخذ الكمية التي يحتاجه من خلالها.

أما عن الشائعة التي طالتها ونجلها بعد وفاة الفنان سمير صبري، فرفضت التحدث بشأنها قائلة: "لا أريد التحدث عن أي شيء يتعلق بحياتي الشخصية".

يذكر أن الماكيير المصري، محمد عشوب، كان كشف سابقا أن للراحل سمير صبري ابنا ثانيا أنجبه من فنانة مصرية معروفة، ما أثار الجدل في حينه وفتح الباب التخمين حول هوية الفنانة.

في حين استرجع البعض قصة الحب التي جمعت الممثل الراحل بزميلته سماح أنور، تلك الفنانة التي ظهرت قبل سنوات معلنة أن لديها ابنا.

ما دفع البعض إلى الاستناد لتلك القصة للربط بين زيجة لم تكتمل كادت تجمع صبري بسماح، وبين هذا الابن.

لكن أنور ردت على تلك الشائعة قبل سنوات، عبر لقاء تلفزيوني مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، مؤكدة أنها تزوجت مرة واحدة من عاطف فوزي، بعد قصة حب بينهما، وأن زوجها هو والد ابنها "أدهم". إلا أنها أوضحت أنه توفي حينما كان ابنهما بعمر العامين.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout