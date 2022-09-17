لم تشرب المياه منذ 17 عاماً.. هذا ما كشفته فنانة مصرية!

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كشفت الفنانة المصرية سماح أنور، أنها لم تشرب المياه منذ 17 عاماً لاحتوائها على لون ورائحة.

وأضافت قائلة خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" على شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة: عندما أشرب الماء أشعر بالضيق والتعب وآلام في بطني.

وأوضحت أن نظامها الغذائي قد يعترض عليه الكثير من الأطباء، مؤكدة أنها لم تشرب المياه منذ 17 سنة.

إلا أنها بررت قائلة إنه ليس من الضروري شرب المياه بشكل مباشر، لافتة إلى أنها تعوض ذلك عبر الفواكه والخضروات والمشروبات الغازية والنسكافيه والقهوة. وأضافت أن جسمها يأخذ الكمية التي يحتاجه من خلالها.

أما عن الشائعة التي طالتها ونجلها بعد وفاة الفنان سمير صبري، فرفضت التحدث بشأنها قائلة: "لا أريد التحدث عن أي شيء يتعلق بحياتي الشخصية".

يذكر أن الماكيير المصري، محمد عشوب، كان كشف سابقا أن للراحل سمير صبري ابنا ثانيا أنجبه من فنانة مصرية معروفة، ما أثار الجدل في حينه وفتح الباب التخمين حول هوية الفنانة.

في حين استرجع البعض قصة الحب التي جمعت الممثل الراحل بزميلته سماح أنور، تلك الفنانة التي ظهرت قبل سنوات معلنة أن لديها ابنا.

ما دفع البعض إلى الاستناد لتلك القصة للربط بين زيجة لم تكتمل كادت تجمع صبري بسماح، وبين هذا الابن.

لكن أنور ردت على تلك الشائعة قبل سنوات، عبر لقاء تلفزيوني مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، مؤكدة أنها تزوجت مرة واحدة من عاطف فوزي، بعد قصة حب بينهما، وأن زوجها هو والد ابنها "أدهم". إلا أنها أوضحت أنه توفي حينما كان ابنهما بعمر العامين.