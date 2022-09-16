ماذا وراء الرسائل التركية بشأن التطبيع مع دمشق؟

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نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا للصحفي بورزو دراغاهي، تناولت فيه الإشارات القادمة من أنقرة والموجهة للنظام السوري بشأن إعادة العلاقات المنقطعة منذ بداية الحرب الأهلية السورية.

وقال الكاتب في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن معظم العالم ركز على الحرب في أوكرانيا، لكن عندما سافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي إلى سوتشي على البحر الأسود للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، كان في ذهنه موضوع واحد وهو إقناعه للموافقة على عمليته العسكرية التي يخطط لها ضد الوحدات الكردية المسلحة في شمال شرق سوريا.

وبعد 11 عاما من التحريض ضد نظام الأسد ودعم المعارضين له، بدأت تركيا بإرسال الرسائل عن المصالحة والحوار مع النظام السوري في دمشق.

وأخبر أردوغان الصحفيين بعد أيام وأثناء رحلة خارجية منفصلة أن "هدف تركيا في سوريا ليس هزيمة الأسد ولكن التوصل لحل سياسي والدعوة للحوار السياسي أو الدبلوماسي " مع نظام بشار الاسد في دمشق.

وبالنسبة للكثيرين عبر النهج الجديد عن صدمة. فتركيا ظلت داعما مهما لجماعات المعارضة واصطدمت عسكريا أكثر من مرة مع قوات الأسد. وعارض أردوغان بشار الأسد عندما وجه قواته وأمنه ضد المتظاهرين السلميين في عام 2011، إلا أن الأمور تغيرت حاليا، وقبل عقد قمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان سرت شائعات عن لقاء بين أردوغان والأسد على هامش القمة.

ويرى الكاتب أن تركيا أعادت في السنوات الماضية ضبط سياستها الخارجية وتصالحت مع أعدائها في المنطقة. لكن سوريا تظل مختلفة وتعقد الحقائق على الأرض التقارب التركي- السوري.

ويقول عمر أوزكيزيلتشك من المؤسسة السياسية، الإقتصادية والإجتماعية للأبحاث المرتبطة بالحكومة إن المصالحة ليست قريبة "صورة بين أردوغان والأسد مستحيلة، وهذا لا يمنع تركيا من الدعوة للتطبيع في العلاقات، لكنني لا أتوقع علاقات دبلوماسية وستكون متعجلة كثيرا".

وانخفض مستوى الغليان في الحرب بالبلاد، مع أن الأمم المتحدة حذرت الأربعاء من أن جبهات عدة اشتعلت من جديد وحذرت من مخاطر التصعيد.

وقال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في سوريا بالأمم المتحدة باولو سيرجيو بينيرو "لا تحتمل سوريا العودة إلى قتال واسع، ولكن هذا هو الطريق الذي ربما تتجه إليه". وزعم أن هناك زيادة "انتهاكات حقوق الإنسان" في الأشهر الستة الأخيرة، بما في ذلك القتال في شمال غرب سوريا والذي ترك أعدادا من المدنيين القتلى وقيد حركة دخول الطعام والماء.

وحذرت وكالات الامم المتحدة من الكوليرا التي قد تنتشر في سوريا ودعت للتحرك العاجل. وسجلت الأمم المتحدة مزيدا من الغارات الجوية ضد مواقع المعارضة السورية. وقال بنيرو: "كانت لدينا فكرة عند نقطة ما أن الحرب قد انتهت بالكامل" لكن الإنتهاكات أثبتت أنها ليست هي الحال.

وتحمل المصالحة بين أنقرة ودمشق الكثير من التداعيات على الغرب والشرق الأوسط، ولربما قربت تركيا عضو الناتو للفلك الروسي أكثر. وربما عقدت من الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا، وربما زادت من معاناة الملايين السوريين الذين عارضوا الأسد وأجبروا على المنفى.

وأدى التحول التركي لغضب بين حلفائها السوريين الذين يسيطرون على معظم مناطق شمال غرب البلاد.

وحرق المتظاهرون العلم التركي بعد اعتراف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بلقائه مع نظيره السوري فيصل مقداد على هامش مؤتمر عقد في بلغراد عام 2021. وحمل المتظاهرون لافتا "لا للمصالحة" و "لا يمكن محو الثوريين".

وتظل سيطرة تركيا على مساحات من شمال سوريا ولعب دور الحماية في مناطق المعارضة وتأثيرها على محافظة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، عقبة لأي تصالح.



وقال آون ستين، من مبادرة أبحاث السياسة الخارجية: "تقوم أنقرة على ما يبدو برمي بالونات اختبار حول تقارب محتمل مع دمشق". وأضاف "تملك تركيا بشكل أساسي شمال سوريا، ويمكننا قول ما نريد، لكن الآليات الفعلية لإعادة الأراضي إلتي تسيطر عليها وتدعمها تركيا إلى دمشق ستظل صعبة".

ويرى الكاتب أن تخفيف تركيا نبرتها من دمشق قد تكون خديعة للحصول على دعم الكرملين في الحملة العسكرية التي تريد من خلالها مهاجمة الوحدات الكردية المسلحة التي تسيطر على مناطق شمال شرق سوريا.

وتتعامل أنقرة مع تجربة الأكراد بقيادة حزب العمال الكردستاني كخطر أكبر عليها من خطورة نظام دمشق. وقال اوزكيزيلتشك إن روسيا تواصل حث تركيا على حل مشكلتها مع الأكراد من خلال نظام دمشق، و "حاولت تركيا التواصل وكان الرد الأول من دمشق هو التأكيد على أن تركيا راعية للإرهاب ويجب الإنسحاب أولا" من المناطق التي تسيطر عليها.

ويعتبر تحول أردوغان تجاه سوريا، متجذر بالإنتخابات المقبلة في 2023 حيث تحاول المعارضة توحيد صفوفها لهزيمة حزب العدالة والتنمية. وسط مشاعر حنق من ملايين اللاجئين السوريين وغيرهم الذي يحملون أردوغان مسؤولية السماح لهم بالبقاء.

وساعدت المشاعر المعادية للغرب وأمريكا أردوغان في بلد يشعر بالخيانة من تعاون ودعم واشنطن للأكراد ورفض أوروبا طلب أنقرة العضوية في الإتحاد الأوروبي.

وكتب حقي أوجال في الصحيفة الموالية للحكومة "ميليت" في 12 أيلول/سبتمبر " ستعاني الولايات المتحدة العواقب لدفعها تركيا حيث ستترك بناتو مشلول". وقال "ليست اليونان ولا أوكرانيا أو إرهابي بي كي كي/ واي بي جي الذين تدربهم في سوريا من منح الناتو وضعه الحالي كمنظمة قوية بل تركيا المسلحة جيدا".

وأدهشت تركيا في السنوات الأخيرة حلفاءها المهمين عندما عززت علاقاتها مع "إسرائيل"، إيران وروسيا ونفرت أعضاء في الناتو مثل أمريكا وفرنسا. وفي الفترة الأخيرة شددت تركيا الضغط على اليونان، المنافس القديم، وأصلحت العلاقة بشكل نسبي مع أرمينيا التي شهدت العلاقات معها تعقيدات. ودهش الكثيرون من هذه التحركات، واعتقدوا أنها محاولات في السياسة الخارجية يرغب من خلالها أردوغان تحقيق انتصار قبل انتخابات 2023.

ويقول سنان جيدي، الأستاذ المتخصص في جامعة مشاة البحرية الأمريكية بفرجينيا: "إنه أردوغان ورجاله..وهم يحسنون الأداء مع تقدمهم".

ولم يعرف حتى المحيطين بالرئيس في القصر الرئاسي ما جرى بينه وبوتين أو ما يفكر به أردوغان. وكان أحد الحاضرين رمضان قديروف، زعيم الشيشان، والمنفذ المحتمل لاغتيال زعيم شيشاني معارض في تركيا عام 2021.

وربما كانت القمة محاولة لحل المشاكل العالقة بين البلدين وتعزيز الشراكة. وتعهد الطرفان بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، مما سيعقد من مهمة الغرب تشديد العقوبات على موسكو.

وسرت شائعات أن روسيا حولت 10 مليار دولار للبنك المركزي التركي قبل قمة سوتشي. وهناك مجالات للتعاون، مثل حصول تركيا على الطاقة الرخيصة وزادت الصادرات التركية لروسيا إلى حوالي 738 مليون دولارا.

وقال السناتور أندريه كيلموف لسبوتنيك أثناء زيارته لتركيا: "نمت العلاقات التركية- الروسية في الكثير من المجالات، من الطاقة النووية إلى السياحة".

ونظمت القنصلية الروسية في اسطنبول قبل فترة مؤتمرا اقتصاديا لمدة ثلاثة أيام. وأشار الكاتب لتصريحات أردوغان التي انتقد فيها الغرب ومحاولاته إضعاف روسيا. وفي الوقت الذي يحاول فيه أردوغان الحصول على ضوء أخضر من موسكو لعمليته العسكرية ربما كانت الأخيرة تحاول جلبه لفلكها.