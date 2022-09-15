مباحثات مغربية -اسبانية لدعم التعاون الامني والاستخباراتي بين البلدين

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استقبل عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية) ، صباح اليوم الخميس بالرباط، إسبيرانزا كاستيليرو لمازاريس كاتبة الدولة ( وزيرة دولة) ومديرة المركز الوطني للاستخبارات بالمملكة الإسبانية.

وذكر بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني( استخبارات داخلية) أن هذا اللقاء يأتي على هامش زيارة العمل التي تقوم بها كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني الاسباني للاستخبارات إلى المملكة المغربية، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك لدعم وتعزيز التعاون المغربي - الإسباني في مختلف المجالات الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة استعرض فيها حموشي مع لمازاريس مستويات وأشكال التعاون الأمني القائم حاليا بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، وكذا الآليات الكفيلة بتطوير وتمتين هذا التعاون، ليكون في مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي مستوى الجاهزية والفعالية التي تتطلبها موجبات حماية الأمن المشترك في ظل التحديات الأمنية المتنامية والمستجدة على الصعيدين الدولي والجهوي.

وسجل أن هذا اللقاء يترجم متانة وأهمية التعاون المغربي - الاسباني في المجال الأمني والاستخباراتي، خصوصا في ظل تسارع التحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي والجهوي، وكذا بسبب المخاطر المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.