إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار جنوبي الضفة

A + A -

أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء الخميس، بعملية إطلاق نار داخل مستوطة كرمل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه تم تفعيل الإنذارات في المستوطنة الواقعة جنوب محافظة الحليل، إثر الاشتباه بـ"تسلل" فلسطينيين إلى داخل المستوطنة.

وذكرت طواقم طبية إسرائيلية إنها قدمت الإسعاف لمستوطن تعرض لإطلاق نار في معهد لتعليم التوراة في المستوطنة، وجرى نقله وهو بحالة متوسطة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مطلق النار تمكن من الفرار من الموقع، مشيرة إلى إغلاق كافة المخارج والمداخل من وإلى مستوطنة "كرمل".