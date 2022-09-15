عرض قدمه ترامب لملك الأردن جعله "غير قادر على التنفس"

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يكشف كتاب جديد، يرتقب أن ينشر الأسبوع المقبل، عرضا طرحه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على ملك الأردن، عبد الله الثاني، ترك الأخير مذهولا.

ووفق مؤلفي الكتاب، فقد اقترح ترامب على الملك عبد الله الثاني السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

ولفت الكتاب أن ترامب قدم مقترحه في يناير 2018 "رغم أنه لم يكن يسيطر على الضفة الغربية".

"اعتقد ترامب أنه سيقدم خدمة للملك الأردني، دون أن يدرك أن ذلك سيزعزع استقرار بلاده"، حسب الصحيفة.

التقرير كشف نقلا عن الكتاب، أن العاهل الأردني أسرّ لأحد أصدقائه الأميركيين في 2018 أنه صُدم للمقترح وقال له: "اعتقدت أنني أتعرض لأزمة قلبية، لم أستطع التنفس".

وكان ترامب أعلن في يناير 2020 خطة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تقوم على "حل واقعي بدولتين" وتنص على أن تكون القدس عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة وتمنح الفلسطينيين عاصمة في أجزاء من القدس الشرقية.

وأشارت خطة ترامب إلى أن إسرائيل ستعمل مع ملك الأردن بشأن المقدسات في القدس.

وعبر الأردن عن رفضه خطة السلام الأميركية باعتبارها "تهديدا للحقوق الفلسطينية المشروعة وفق القرارات الدولية، وتهديدا لاستقرار وأمن المنطقة."

وشدد على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

وهذا العرض الذي لم تُعلن عنه إدارة ترامب، من جملة التفاصيل الجديدة "المذهلة" وفق تعبير الصحيفة الأميركية، التي سيكشف عنها كتاب"The Divider: Trump in the White House 2017-2021" بقلم بيتر بيكر، مراسل البيت الأبيض لصحيفة "نيويورك تايمز"، وسوزان غلاسر، كاتبة في صحيفة "نيويوركر".

والكتاب، الذي قالت واشنطن بوست إنها تحوز على نسخة منه، هو الأحدث في سلسلة من التقارير التي كتبها أشخاص مطلعون في إدارة ترامب، ومنهم من ادعى أنه حاول "كبح جماح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة" تقول الصحيفة الأميركية.

وقال بيكر وغلاسر إن كتابهما يستند إلى حوالي 300 مقابلة أصلية تم إجراؤها حصريا للمؤلف.

وأضافا: "حصلنا على مذكرات خاصة وملاحظات لأشخاص عايشوا تلك الأحداث ورسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية ووثائق أخرى تلقي ضوءا جديدا على فترة رئاسة ترامب".

كما أجرى الصحفيان مقابلتين مع ترامب في منزله في مار إيه لاغو، في فلوريدا.

ووفقا للكتاب، أراد الكثير من مسؤولي إدارة ترامب الاستقالة، منهم رئيس الأركان جون كيلي؛ ووزير الدفاع جيم ماتيس، وجوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة؛ ووزيرة التعليم بيتسي ديفوس؛ ووزير الداخلية ريان زينكي "الكل" أرادوا الاستقالة، استنادا لمراسلة كتبتها كيرستين نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي آنذاك، إلى أحد كبار مساعديها.