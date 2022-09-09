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ذبح رجل في مسجد أثناء صلاة الجمعة في مصر

9
SEPTEMBER
2022
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شهدت قرية ميت السودان التابعة لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية في مصر، اليوم، وقوع جريمة بشعة داخل أحد المساجد أثناء أداء صلاة الجمعة.

وأقدم شاب على ذبح تاجر بسكين في المسجد، ما أدى إلى وفاته فوراً، حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام» الإخباري.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس بذبح شخص داخل مسجد سلطان بقرية ميت السودان التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى «الشربيني عوض المتولي الخواجه».

وأثبتت التحريات الأولية أن خلافات وقعت بين القاتل والمجني عليه، تحوَّلت إلى مشادة، ثم تطورت إلى اشتباك، لتنتهي بالجريمة المروِّعة.

وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى دكرنس العام، وتحرير محضر بالواقعة، وضبط المتورط في الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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