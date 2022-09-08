حريق هائل يلتهم غابات تركيا

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يكافح رجال إطفاء في تركيا لليوم الثاني على التوالي، حريق غابات اندلع أمس الأربعاء في منطقة غولنار بإقليم مرسين الساحلي على البحر المتوسط جنوب البلاد، وامتد إلى أجزاء من منطقة سيليفكي المجاورة، أججته الرياح.

وشارك ما لا يقل عن 29 طائرة هليكوبتر لإسقاط المياه و11 طائرة ونحو 850 فردا في جهود إخماد الحريق، في حين أفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأنه تم إخلاء مئات المنازل وفندقين على الأقل وتم إجلاء أكثر من 1000 كإجراء احترازي، كما تضرر سبعة أشخاص من الحريق ويعالجون في المستشفيات.

إلى ذلك، أشارت وكالة “الأناضول” الحكومية، إلى أن طريقا سريعا يربط مرسين بإقليم أنطاليا القريب، أغلق أيضا كإجراء احترازي لكن أعيد فتحه اليوم الخميس.

روسيا اليوم