السيسي يعترف بفضل هذه الدول على الاقتصاد المصري..

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أبرز الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، دور دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر اقتصاديا على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لولا دعم هذه الدول ما كانت مصر لتستطيع الاستمرار.

وقال السيسي خلال حضوره تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة: "قدم الأشقاء في الخليج دعما للمشتقات البترولية والأموال السائلة ولولا هذا الدعم لما استطاعت هذه الدولة أن تستمر".

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "عندما أقول ذلك، أعترف بفضل الناس، فهل يغضبك ذلك؟ ولماذا تغضب؟ لو كان قد تركك لما وجدت وقودا في محطات الوقود".

وتابع السيسي قائلا: "ما أقوله هو أنه لولا الأرقام التي ضختها دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت... وأنا أخبركم أن السفن والمشتقات والغاز والبوتغاز تحولت من البحر المتوسط إلى الموانئ المصرية".

وأشار الرئيس المصري إلى أن المشتقات كانت تأتي إلى الموانئ المصرية لمدة 18 شهرا بدون مقابل، ولفت إلى أن دول الخليج كانت تدفع "أكثر من 1200 أو 1300 مليون دولار" شهريا كي يتوفر البترول والغاز في مصر.