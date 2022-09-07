living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب هذا الشرط.. رفض سودانيون قبول المساعدة السعودية

7
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رفض مواطنو قرية ود الشافعي التابعة لمحلية جنوب الجزيرة في السودان، الإثنين، تسلم قافلة مساعدات إنسانية من رجل أعمال سعودي تتضمن ألف سلة تحتوي مواد غذائية.

وأفادت مواقع سودانية بأن صاحب القافلة اشترط على أهالي القرية أن يتم تصويرهم أثناء استلام المساعدات، لكن الأهالي رفضوا ذلك بشكل قاطع واعتبروه أمرا لا يحفظ كرامتهم، ونوعا من أنواع الذل والإهانة في حقهم. ونتيجة لذلك، أعادوا المواد الغذائية إلى الشاحنة التي كانت تحملها.
وجدير بالذكر أن السودان تعرض لسيول مدمرة غمرت عددا من الولايات بمياه الفيضانات وأتلفت المنازل والمحاصيل الزراعية وأصبحت آلاف الأسر بدون مأوى.
وتشردت أكثر من 10 آلاف أسرة في شمال ووسط وشرق البلاد في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن هيئة الدفاع المدني.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني: "إن عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112 إضافة الى 115 إصابة"، كما انهار أكثر من 34 ألف منزل.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تأثير تداعيات السيول والفيضانات على 460 ألف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 ألفاً، بين عامي 2017 و2021.

EuroNews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout