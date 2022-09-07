بالصورة- مصر تسعى لشراء 6 غواصات فرنسية شبحية من طراز “باركودا النووية”

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أورد موقع “أفريكا إنتيلجنس” المقرب من قصر الإليزيه بأن مصر تفاوض “مجموعة نافال” الفرنسية على امتلاك 6 غواصات فرنسية شبحية من طراز “باركودا”.

وقال الموقع بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يريد شراء ما يصل إلى ست غواصات من طراز باراكودا من مجموعة نافال ، وهي شركة تمتلك فيها الدولة الفرنسية حصة قدرها 62.49٪ وتاليس جروب 35٪ والموظفين 1.64٪ والشركة نفسها بنسبة 0.87٪.

وبحسب الصحيفة ، فإن صفقة توريد 6 غواصات باركودا للبحرية المصرية قد يصل سعرها إلى 5 مليارات يورو.

توضح الصورة الفرق ما بين الغواصة الفرنسية “باركودا” ، وغواصات أخرى كالـU214 الألمانية ، و Collins الموجودة حاليًا في خدمة البحرية الملكية الأسترالية والغواصة اليابانية Sōryū – وجميعهم كانوا مرشحين لإحلال غواصات الـ Collins الأسترالية قبل اختيارهم النهائي للباركودا الفرنسية في 2016 (تم إلغاء العقد بعد ذلك من قبل أستراليا).

الغواصة الفرنسية “باركودا” في الأصل هي غواصة نووية ، لكن العقد الفرنسي الأسترالي كان ينص على تصميم غواصات “باركودا” لكن بمحركات دفع تقليدي ديزل.

الغواصة فعلاً ضخمة كونها غواصة تقليدية ، وإزاحتها تساوي أكتر من ضعفين الغواصة الألمانية 4000 طن بالمقارنة مع 1800 للغواصة الألمانية (النسخة الفرنسية بأزاحة 5300 طن).

ومدى أكبر بفارق لا يقل عن 50٪ زيادة للغواصة الفرنسية ، ومدة بقاء أطول في المياه تصل لأكثر من 70 يوم بدل من 50 للغواصة الألمانية ، وحمولة أسلحة مضاعفة وقدرة على استيعاب صواريخ هجومية “كروز”.

الدفاع العربي