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مقتل زعيم "داعش" في ليبيا والمتورط الرئيسي في مذبحة الأقباط المصريين

7
SEPTEMBER
2022
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تمكنت وحدات العمليات الخاصة التابعة للجيش الليبي، الأربعاء، من تصفية القيادي في تنظيم داعش المهدي دنقو، في عملية نوعية نفذتها فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد في منطقة مرزق ، وذلك بعد مطاردته فترة طويلة، حيث كان يلجأ إلى الاختفاء وتغيير مواقع وجوده بشكل دوري، و يعد "دنقو" العقل المدبر والمخطط لعدد من العمليات الإرهابية، أشهرها واقعة مقتل 21 مصريا قبطيا في مدينة سرت في العام 2015.
والمهدي دنقو ليبي الجنسية من مواليد مدينة سرت عام 1981 وأشرف على قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في مدينة سرت في شباط 2015. وقد عمل في "المحكمة الشريعة" في الموصل تحت قيادة أبو بكر البغدادي وكان أحد المقاتلين مع ابراهيم حضران عند سيطرة جضران على حقول النفط قبل 2011.

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