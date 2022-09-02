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إسرائيل تبني قدرات جديدة لضرب إيران!

2
SEPTEMBER
2022
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دخلت إسرائيل مرحلة أعلى من الاستعداد لضربة على المشروع النووي الإيراني ، حسب ما أوردته والا نيوز. جاء ذلك في أعقاب تطوير القدرات المحسنة والتدريب المكثف ، كما يقول التقرير.

وقال والا إن سلاح الجو أجرى أربع مناورات ضاربة إيرانية الشهر الماضي لاختبار مكونات مختلفة لخططه الهجومية. وشمل ذلك التعامل مع أنظمة الكشف المبكر الإيرانية ، والتهرب من عقبات الحرب الإلكترونية والإلكترونية ، والرحلات طويلة المدى إلى أوروبا.

في تدريبات منفصلة ، مارست الطائرات المقاتلة إف -35 وإف -15 عمليات هجومية على أهداف متعددة. والجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قام بمحاكاة هجوم واسع النطاق على إيران الأسبوع الماضي من خلال حشد ما يقرب من 100 طائرة حربية من قواعد في إسرائيل.

في موازاة ذلك ، حقق المهندسون الإسرائيليون طفرة تكنولوجية كبيرة ، حيث مكّنوا طائرات F-35 من الطيران إلى إيران والعودة دون التزود بالوقود. ومن المتوقع أن تلعب الطائرات الشبحية دورًا رئيسيًا في الهجوم على المشروع النووي الإيراني من خلال تدمير الدفاعات الجوية وتنفيذ مهام حيوية أخرى.

كما طور سلاح الجو قنبلة ثقيلة يمكن حملها في بطن طائرة إف -35 دون الإضرار بوضعها الخفي ، حسبما ذكر تقرير والا.

في وقت سابق ، كشف ضابط رفيع المستوى أن إسرائيل زادت بشكل كبير من قائمة الأهداف المحتملة للهجوم داخل إيران.
منتدى التحالف لعلوم الدفاع

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