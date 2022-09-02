استشهاد فلسطيني بعد طعنه جنديًا إسرائيليًا في الضفة الغربية..

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ فلسطينيًا طعن أحد جنوده قبل أن يقتله جندي آخر بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة الجمعة 2 أيلول، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل استشهد متأثرًا بالطلق الناري الذي تعرض له.

وأضاف الجيش أن الجندي أصيب بجروح متوسطة في الحادث الذي وقع في موقع عسكري قرب مدينة الخليل الفلسطينية.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية، وهي من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، منذ تعثر المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة مع إسرائيل في 2014.

ومنذ أيام، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية عدة أحياء من مدينة جنين ومخيمها.

ونقلت وكالة “معا” عن مصادر طبية أن “3 إصابات وصلت الى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بينهم شاب يبلغ 18 عاما أصيب في الصدر، وشاب يبلغ 20 عاما مصاب بالقدمين، وشاب يبلغ 27 عاما مصاب في البطن”.

رويترز