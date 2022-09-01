living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جنرالات إسرائيليون يناشدون بايدن عدم التوقيع على اتفاق مع إيران

1
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ناشد جنرالات إسرائيليون سابقون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم التوقيع على اتفاق نووي مع إيران، محذرين من أنه يعرض أمن إسرائيل للخطر.

ووصف الجنرالات بايدن في رسالتهم بأنه "صديق للشعب اليهودي ودولة إسرائيل"، وطلبوا منه تشريف عهده من خلال عدم السماح للنظام الإيراني بالحصول على أسلحة نووية.
وحذر الجنرالات الإسرائيليون من "حدوث سباق تسلح نووي إقليمي، ومن ضخ أموال غير متوقعة للإرهاب الإيراني وتهديد للاستقرار العالمي"، كما حثوا على "استخدام العقوبات المعوقة والاستعداد لاستخدام القوة ضد إيران بدلا من ذلك".
وصدرت الرسالة عن منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF)، الذي يصف نفسه بأنه "حركة صهيونية أمنية" تضم ضباطا كبارا من جميع فروع القوات المسلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين ومواطنين إسرائيليين.
وقد وقع على الرسالة 32 جنرالا إسرائيليا سابقا، نيابة عن 5000 عنصر من الجيش الإسرائيلي.

المصدر: i24 news

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout