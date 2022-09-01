جنرالات إسرائيليون يناشدون بايدن عدم التوقيع على اتفاق مع إيران

A + A -

ناشد جنرالات إسرائيليون سابقون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم التوقيع على اتفاق نووي مع إيران، محذرين من أنه يعرض أمن إسرائيل للخطر.

ووصف الجنرالات بايدن في رسالتهم بأنه "صديق للشعب اليهودي ودولة إسرائيل"، وطلبوا منه تشريف عهده من خلال عدم السماح للنظام الإيراني بالحصول على أسلحة نووية.

وحذر الجنرالات الإسرائيليون من "حدوث سباق تسلح نووي إقليمي، ومن ضخ أموال غير متوقعة للإرهاب الإيراني وتهديد للاستقرار العالمي"، كما حثوا على "استخدام العقوبات المعوقة والاستعداد لاستخدام القوة ضد إيران بدلا من ذلك".

وصدرت الرسالة عن منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF)، الذي يصف نفسه بأنه "حركة صهيونية أمنية" تضم ضباطا كبارا من جميع فروع القوات المسلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين ومواطنين إسرائيليين.

وقد وقع على الرسالة 32 جنرالا إسرائيليا سابقا، نيابة عن 5000 عنصر من الجيش الإسرائيلي.

المصدر: i24 news