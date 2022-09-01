"سيدفع الاسرائيليون الثمن"... مواقف سورية تصعيدية بوجه تل أبيب!

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قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الخميس، إن "إسرائيل تلعب بالنار، وتُعرِّض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير".

وأضاف المقداد أن "سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن، عاجلاً أم آجلاً".

وأكد المقداد أن "سوريا صمدت وستصمد، ولن تتراجع عن مواقفها"، مشيراً إلى أنه "على العدو الإسرائيلي ألا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهَّم أن سوريا ستُغير من مواقفها".

وحمّل وزير الخارجية السوري الولايات المتحدة والدول الغربية، المسؤولية عن "تشجيع إسرائيل على التمادي في العدوان، وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن هجومَين صاروخيين، نفذتهما "إسرائيل" على دمشق وحلب.