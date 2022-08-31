بسبب خلل فنيّ.. سقوط طائرة مدنية صغيرة في أبوظبي وإصابة قائدها

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع الجهات المختصة عن سقوط طائرة مدنية صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير، وباشرت الفرق المعنية على الفور بالاستجابة للحدث.

وأكدت الهيئة في بيان لها بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد. ونتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.

وقامت كافة الفرق المعنية متمثلة بالمركز الوطني للبحث والانقاذ والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق المباشر لضمان سلامة منطقة الحادث. وأكدت الجهات المعنية بأن سلامة المدنيين أولوية قصوى.

كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستباشر التحقيق في أسباب الحادث وتبعاته.

وناشدت الجهات المعنية الجمهور الكريم أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر وتداول الشائعات.

وكالة الأنباء الإماراتية "وام"