السعودية تضبط نحو 47 مليون حبة إمفيتامين في "أكبر محاولة تهريب" للمخدرات

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أعلنت السعودية اليوم ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة من مادة الإمفيتامين، في ما اعتبرته "أكبر محاولة تهريب في عملية واحدة" لهذا النوع من المخدرات التي تكافح السلطات محاولات تهريبها وتوزيعها منذ سنوات في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك انها تمكنت من ضبط أكثر من "46,9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين" بعد وصولها إلى "الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات".

وذكرت أن قوات الأمن ألقت القبض "على المشاركين في تهريبها وعددهم 8 مقيمين، 6 من الجنسية السورية و 2 من الجنسية الباكستانية".

ولم تكشف السلطات ما إذا كانت هذه الحبوب مخدر الكبتاغون المؤلّف من أحد أنواع الأمفيتامينات ولا البلد مصدر الحبوب المضبوطة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في تصريحات نقلتها "واس" أن "كمية المواد المخدرة التي ضبطت في هذه العملية، تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة"