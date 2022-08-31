living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: شابة تنقذ مطعم والدها من الإفلاس

31
AUGUST
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الإجتماعي في الأردن مع قصة مطعم سهول سحاب، بعد ما نشرت ابنة صاحب المطعم رسالة مؤثرة على حسابها في فيسبوك لإنقاذ مطعم والدها من الإفلاس.

وشغلت الشابة العشرينية آلاف الأردنيين خلال الساعات الماضية، وبعد ساعات من تلك الرسالة تجاوب مئات الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مناشدة ربى طوابيني لإنقاذ المطعم.

وذكرت طوابيني أنها تكتب وعينها تدمع بعدما أبلغها والدها الستيني باكياً خلال اتصال هاتفي بأنه سيضطر للتخلص من «الشاورما» نتيجة عدم بيعها وسيبقى لليوم الثالث على التوالي في المطعم، ولن يعود للمنزل لمتابعة شؤونه.

فكتبت تعليقا عبرت فيه عن حزنها لما وصلت له الأمور، وما هي إلا ساعات حتى تحول حال المطعم، إذ تجاوب النشطاء مع رسالتها ووصل عدد المعجبين بصفحة المطعم إلى 149 ألف شخص بعد أن كانوا 97 شخصاً.

وأشارت إلى أن والدها عمل لأكثر من 20 عاماً في مطاعم أردنية وأخرى في الوطن العربي، لكنه بعدما تقدم في السن قرر فتح محل نتيجة عدم قبول الآخرين تشغيله.

وطلبت في رسالتها التي تصدرت «الترند» الأردني، مساعدتها في مساندة والدها المعيل الوحيد للأسرة، لافتة إلى عدم وجود دخل مالي منذ مطلع الشهر الجاري.

وفي أقل من ساعات من نشر المناشدة انهالت طلبات الشراء على المطعم الكائن جنوب العاصمة عمان، والذي أصبح حديث الرأي العام.

فيما شكرت الفتاة الأردنيين على التعاطف معها والوقوف إلى جانب والدها في الأزمة التي كان يمر بها، مؤكدة أن هذا الموقف ليس غريباً على الأردنيين.

من جانبه، زار وزير العمل الأردني نايف استيتية، أمس الاثنين المطعم وأكد على أنه يقدم الخبرات للشباب الأردني، وهو "داعم لنفسه بنفسه".

وأشار إلى أن الفتاة نشرت رسالة سامية وهادفة، وذلك لإصرارها على دعم والدها ومساندته في أزمته، وما حققته اليوم هو رسالة لجميع الشباب الأردنيين لحثهم على العمل بجهودهم.

وقال نايف استيتية، وزير العمل الأردني خلال زيارته المطعم رفقة عبدالله أبو زيد، النائب في البرلمان، ظهر الاثنين: «ما حدث يدل على اللُّحمة وحرص البنت على أبيها، ونحن من جهتنا على استعداد لتقديم الدعم اللازم».

وأكد استيتية تحويل المطعم إلى وجهة سياحية رئيسية في منطقة سحاب، وأن حضوره بقصد الاطلاع على التجربة ومساندتها.

وقالت طوابيني خلال وجود حشد من الزبائن والمتفاعلين داخل المطعم: «لم أتوقع ما حصل وهذا التجاوب الكبير من الناس حوّل حزن الأسرة إلى فرح».

وأكد والدها وهو يتغلب على دموعه أن ابنته «مصدر رزق» وهو يفخر بما فعلت، معلناً عن افتتاح رسمي للمطعم مساء اليوم نفسه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout