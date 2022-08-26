لبنانيّة تحقق إنجازاً وتنالُ جائزة في البرتغال.. من هي؟

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فازت المهندسة اللبنانية آنا دكاش واكد، مالكة Atelier Anna Daccache (ADA)، بجائزة التدريج المنزلي "European Home Staging Awards" والذي أقيم في مدينة ليشبونة البرتغالية.

‎ويشير مفهوم التدريج المنزلي إلى حقيقة تحقيق أقصى استفادة من المنزل الذي سيتمّ بيعه بطريقة تجذب وتلفت الانتباه إلى المشترين المحتملين.



‎وعلقت دكاش على خبر فوزها بمنشور عبر حسابها على "انستغرام" جاء فيه: "إنه لشرف عظيم أن أقف أمام خبراء بارزين يملكون خبرة فائقة. كما وسنحت لنا الفرصة أن نتواصل مع بعض الرائدين في مجالنا في أوروبا".



‎وأضافت: "لقد قررنا الدخول في مشروع حديث في لندن تحت عنوان: Luxury Home Staging، ويسعدنا أن نعلن لكم أننا فزنا بالمركز الأول. والآن وقد تم الإعلان عن الجوائز، يمكننا أخيرًا مشاركة المشروع".