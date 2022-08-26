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بالفيديو- مشهد يأسر القلوب.. ممرّض يساعد طفلة مصابة بالسّرطان على النّوم

26
AUGUST
2022
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أثار فيديو لمُمرّض مصريّ من داخل غرفة العناية المركّزة، وهو يقومُ بمساعدة طفلةٍ مُصابة بالسّرطان على النوم، تفاعلاً واسعاً على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

ونشر إبراهيم عبده، الطبيب في مستشفى سرطان الأطفال، الفيديو على حسابه عبر فيسبوك، وكتب: "الزمان: السّاعة 2 فجراً، المكان: رعاية مستشفى 57357، كنتُ أمُرُّ في المستشفى ووجدتُ عمر محمد، وهو ممرّضٌ في الرعاية، يجلس إلى جانب طفلةٍ ويُحاول أن يساعدَها لتغفو".

وتابع الطبيب المصريّ: "بقيتُ لأكثر من نصف ساعة أتأمّل هذا المشهد المؤثّر، من دون أن يلاحظَ المُمرّض وجودي في المكان".

إشارة إلى أنّ الممرض الذي ظهر في الفيديو هو عمر محمد الّذي قرّر في منتصف عام 2020، وهو في بداية العشرين من عمره، أن يلتحق بمستشفى في مصر لعلاج سرطان الأطفال.

ووصف محمد ما قام به بأنّه "طبيعيّ ومنتظر من أي ممرض. فدور التمريض هو التّخفيف عن كل إنسان".

وقال: "لم أكن أعلم أن الدّكتور إبراهيم يقوم بتصويري من الخارج، ففي تلك الأثناء، فصلنا الطّفلة عن جهاز التنفس، بعد انتهاء العلاجات اللازمة".

وانتشر الفيديو بشكلٍ كبير على صفحات التواصل الاجتماعي وأثنى المتابعون على موقف الممرّض الذي ساند الطّفلة الوحيدة في المستشفى، وقدّم لها الدعم اللازم، بعد منع والدَيها من البقاء معها في غرفة الرعاية المركزة.

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