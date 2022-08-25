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المفاوضات النوويّة الإيرانيّة: بين الحلول والمخاوف

25
AUGUST
2022
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باتريك إيليا أبي خليل

بعد جمود استمرّ 16 شهراً، إستؤنفت في 4 آب الجاري المباحثات بين إيران والأطراف المنضوية في الإتفاق النوويّ (روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتّحدة، وألمانيا) في العاصمة النمساويّة، حيث تشارك فيها الولايات المتّحدة بشكل غير مباشر، بعد فشل جولة من المفاوضات بين الولايات المتّحدة وإيران رعتها دولة قطر أواخر حزيران الماضي.
وتسارعت التطوّرات المتّصلة بملفّ إحياء هذا الإتفاق، مع تَقدُّم طهران بردّها على المقترح الذي وصفه الإتّحاد الأوروبيّ باقتراحه "النهائي"، وتلقّي واشنطن نسخة من هذا الردّ.
وقد سجّلت الأيام الأخيرة تقدّما كبيراً بعد إعلان بروكسل أنّ الردّ الإيرانيّ على المقترح الأوروبيّ لإحياء الإتفاق النوويّ يخضع لتشاور بينها وبين الأطراف المعنيّين وأبرزهم واشنطن.
وفي تفاصيل المفاوضات الأخيرة، يرتفع منسوب التفاؤل بإمكانيّة إعادة تفعيل الإتفاق بعد إبداء طهران مرونة أكبر في موقفها حول بند إزالة الحرس الثوريّ الإيرانيّ من لائحة المنظّمات الإرهابيّة، شرط عدم معاقبة الشركات الإيرانيّة التي تتعامل مع الحرس وفق شروط محدّدة. في مقابل رفع مؤقّت وتدريجيّ للعقوبات الغربيّة، خلال مراحل وفترات زمنيّة بهدف اختبار امتثال إيران للإتفاق، الأمر الذي من شأنه تحرير أصول ماليّة بمليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانيّة المجمّدة.
في هذا السياق، يجري الحديث عن طلب طهران إسقاط تحقيق الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة نهائيّاً في ٣ مواقع نوويّة إيرانيّة سريّة، بينما تقترح واشنطن أن تكمل الوكالة تحقيقها مع تعهّد أميركيّ بعدم إصدار تقرير بخلاصة التحقيقات.
وبعد أن عجزت إيران عن الحصول من الإدارة الأميركيّة على ضمانات بعدم الإنسحاب مستقبلاً من الإتفاق النوويّ تردّد أنّ طهران طلبت تعويضات ماليّة في حال عادت واشنطن إلى نقض الإتفاق. في حين أنّ الحديث يتمّ عن اتفاق جانبيّ مرافق للإتفاق النوويّ، تتعهّد طهران بموجبه بإطلاق سراح كلّ المحتجزين الأميركيّين في سجونها.
في الخلاصة، فقد دخلت المفاوضات النوويّة الإيرانيّة مرحلة حاسمة، قد تفضي قريباً إمّا إلى اتّفاق يُبصر النور أو إلى جولات أخرى من الحوار الإستنزافيّ. وهو ما لا يصبّ في مصلحة جميع الأطراف المفاوِضة، لا سيّما الطرف الأوروبيّ الذي يدرك أنه إذا طال أمد المفاوضات فستكون أوروبا أكبر الخاسرين في مجال الطاقة مع اقتراب موسم الشتاء.
أمّا إسرائيل، فتتخوّف من أن يُفضي الإتفاق إلى منح إيران المشروعيّة الدوليّة التي ستفتح الطريق أمام الكثير من الدول لتطوير علاقاتها معها، مع ما سيترتّب على هذا من انعكاسات اقتصاديّة وسياسيّة واستراتيجيّة لصالحها. وتخشى في الوقت نفسه من أن يؤدّي فشل المفاوضات إلى إطلاق يد إيران في المنطقة تزامناً مع مواصلة تطوير برنامجها النووي من دون كوابح.

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