السعودية.. رجل يقتل زوجته ثم ينتحر شنقا

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شهدت منطقة جازان جنوب غرب السعودية جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها امرأة لقيت مصرعها طعنا على يد زوجها، الذي انتحر بعد جريمته.

باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان في السعودية جريمة قتل بشعة شهدتها قرية رديس الأعلى، راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها والذي بدوره أنهى حياته انتحارا بعد قتلها.

وأوضحت مصادر لصحيفة "عاجل" المحلية، أن فرقا أمنية من الشرطة والأدلة الجنائية تابعت الواقعة، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، ورفع البصمات من الموقع.

وأضافت المصادر أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا موسعا في الحادثة، مع ذوي الضحيتين (الزوج والزوجة)، بمعرفة تفاصيل الجريمة وملابساتها.

وذكرت أن الزوج الجاني استخدم آلة حادة لقتل زوجته، فيما أقدم على الانتحار شنقا بعد تنفيذ عملية القتل بحق شريكة حياته.