ماكرون وصل إلى الجزائر: "إعادة بناء علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي"

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر اليوم، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام هدفها "إعادة بناء العلاقات الثنائية".

وحطت طائرة ماكرون نحو الساعة 30،15 (30،14 ت غ) في مطار هواري بومدين بالعاصمة برفقة وفد يشمل 90 شخصا بينهم سبعة وزراء.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي قبل التوجه إلى مقام الشهيد.

والهدف الرئيسي من الزيارة بالنسبة لباريس هو "طي صفحة الخلافات الأخيرة وإعادة بناء علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

أما الجزائر فهي تعتبرها اعترافا بأهميتها الاستراتيجية والدبلوماسية في شمال إفريقيا والساحل.