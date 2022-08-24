محمد رمضان يعتذر.. والسبب!

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اعتذر الفنان المصري محمد رمضان من الجمهور، بعد معرفته أنهم يواجهون صعوبة بحجز تذاكر الحفل المُقرر له.

ومن خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، شارك رمضان فيديو، وثّق من خلاله شكاوى بعض الذين كانوا قد واجهوا مشكلة في الحجز، وأكد لهم أنه توصّل لحل مع المسؤولين، يمكّن الناس من حجز التذكرة من أي دُكّان عبر رمز مُخصّص من خلال إحدى التطبيقات.

وأرفق رمضان منشوره بتعليق، قال فيه: "أعتذر للجمهور عن كل مايحدث معكم .. وشكراً فوري على سرعة استجابتكم للجمهور .. تذكرتك دلوقتي موجودة في كل مكان فيه فوري في مصر. ثقة في الله أقوى حفلة في الساحل".