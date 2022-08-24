بالفيديو- "تركوه مرميًا"... فيديو يوثّق تخلي جنود إسرائيليين عن زميلهم!

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يهربون من حجارة أمطرها عليهم شباب فلسطينيون في مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر مساء الثلاثاء.

ووثقت لقطات الفيديو كيف سقط أحد الجنود أرضاً تحت ضربات الحجارة التي كانت تهوي من الشرفات والأسطح، بينما كان يفر مع بقية جنود الاحتلال، دون أن يتدخل أحدهم لإنقاذه أو مساعدته.

يأتي ذلك بينما اقتحم عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مخيم العروب بمدينة الخليل، لتندلع مواجهات بينهم وبين الفلسطينيين.

في السياق، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى "إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق بينهم أطفال، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمالي الخليل".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال تمركزت عند مدخل المخيم، واعتلت أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، حيث أصيب عدد من أصحابها بالاختناق جراء استنشاق الغاز بينهم أطفال".

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مخيم جنين واعتقلت عدداً من المواطنين، وسط اندلاع مواجهات.

وقالت وكالة وفا إن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين برفقة جرافة ونحو 70 آلية عسكرية، ونشرت القناصة على أسطح العمارات السكنية، ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم".

وأضافت أن "قوات الاحتلال شرعت بمداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة الحية؛ ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع".

عربي بوست